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Блогер: непопулярна думка з приводу стрілянини з нардепом Пашинським

Блогер: непопулярна думка з приводу стрілянини з нардепом Пашинським
Блогер Сергій Іванов на своїй сторінці в Фейсбук поділився власними думками з приводу інциденту з нардепом від «Народного Фронту» Сергієм Пашинським, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер зауважує, що за практику вимикання фар і габаритів на неосвітлених ділянках дороги скоро будуть бути по обличчю – така економія заряду акумулятора стала причиною вже не однієї сотні аварій. По-друге, відповідно до закону можна використовувати зброю для відвернення нападу, якщо сама зброя має легальний статус. Останнє не викликає сумнівів - народні депутати мають право на отримання зброї. Питання, які стосуються доцільності застосування зброї в умовах необхідної оборони, має з’ясувати слідство. Тим не менш, за умови загрози сім’ї будь-який чоловік вчинив би так – єдине, навряд би цілив у ногу.

Блогер наголошує, що Пашинський має право на охорону і броньоване авто, але не користується ними, що, у принципі, варто поваги. Подібний випадок може статись з будь-ким з нас. Але якщо нардеп при цьому має зброю, то пересічний громадянин захищатиметься голіруч. І інцидент з головою комітету оборони має примусити нардепів ще раз задуматись про право легального носіння зброї для всіх громадян.
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