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Олешко: у агента кдбістів вистачило нахабства назвати Савченко людиною року

Олешко: у агента кдбістів вистачило нахабства назвати Савченко людиною року
Блогер Мирослав Олешко на власній сторінці в Фейсбук висловив своє обурення з приводу результатів номінацій «Людина року», - про це інформує replyua.net.

Так, блогер наголошує, що канал NewsOne вирішив підбити підсумки року за допомогою так званих номінацій. У рамках процесу «Людиною року» було названо скандальну нардепа Надію Савченко. Ведучий програми Матвій Ганапольський мотивував свій вибір тим, що Савченко, мовляв, «дала Україні копняка під зад».

Олешко наголошує, що якщо Савченко і створила якісь тенденції в українському політикумі, то це – прагнення відправити всіх завербованих діячів до буцегарні. Це стосується як самої Савченко, яка вже навіть не приховує зв’язків з терористами та відкрито поширює меседжі Медведчука, так і тих людей, які її піарять. До останньої категорії Олешко відносить і Ганапольського – за словами блогера, Ганапольський нібито втік з Москви від переслідувань, на камеру покритикував Путіна, а потім взявся накручувати рейтинг маріонетці путінського кума – типова поведінка завербованого кдбістами агента. При цьому, звільнення дійсно достойних людей, які попри все не зрадили Україну – Афанасьєва, Солошенка, Жемчугова – чомусь залишились без уваги цих «журналістів», - зауважує блогер.
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