Ирина Геращенко допустила вероятность расширения нормандского формата

В интервью журналистам «5 канала» нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что не исключает возможность еще одной странны стать участницей переговорного процесса по урегулированию военных действий на Донбассе в нормандском формате, передает replyua.net. Как известно, в настоящее время в переговорах в данном формате ведут представители Украины, России, Германии и Франции. Вместе с тем, Геращенко выразила сомнения касаемо того, удастся ли таким образом усилить давление на Кремль и приступит ли российская сторона к выполнению своих обязательств. Парламентарий уверена, что подобного желания сейчас нет.
В свою очередь замглавы Администрации украинского президента Константин Елисеев надеется, что участие в переговорах по нормализации ситуации на оккупированных территориях Донбасса будут в скором времени принимать и США. Высокопоставленный чиновник считает, что после начала работы администрации Дональда Трампа официальный Вашингтон может занять более наступательную позицию. Константин Елисеев уверен, что последнее слово от США в процессе мирных переговоров по Донбассу еще не прозвучало.