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Геращенко: щотижня засуджені за сепаратизм виходять по «закону Савченко»

Геращенко: щотижня засуджені за сепаратизм виходять по «закону Савченко»
Нардеп від БПП і член Мінської контактної групи Ірина Геращенко розповіла яким чином так званий закон Савченко впливає на строки ув’язнення осіб, засуджених за посягання на територіальну цілісність України, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».

Так, в інтерв’ю одному з українських видань, нардеп зауважила, що, з точки зору притягнення до відповідальності осіб, які посягали на територіальну цілісність України та здійснювали дії, спрямовані та розкол нашої держави, так званий закон Савченко служить не найкращу службу. За словами Геращенко, практично щотижня якась особа, засуджена за сепаратизм чи тероризм, виходить на волю, не відбувши і половини строку. Причина цьому – дія поправки до КПК авторства Надії Савченко.

Нагадаємо, «закон Савченко» передбачає зміну системи зарахування строків попереднього ув’язнення у строк відбування покарання. Раніше день тримання під вартою в ІТТ дорівнював одному дню тюремного ув’язнення, проте наразі співвідношення складає один до двох. З огляду на це, реальні строки відбування покарання доволі сильно скорочуються. Нормативний акт вже неодноразово критикували як правоохоронці, так і політики, проте його скасування так і не добились.
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