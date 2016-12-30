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Блогер пояснив чому в анонсованих Савченко переговорів немає жодних шансів

Блогер пояснив чому в анонсованих Савченко переговорів немає жодних шансів
Олександр Коваленко у власному блозі на Фейсбук розмірковує про останні заяви скандальної нардепа Надії Савченко про переговори з терористами, - про це інформує replyua.net.

Так, нещодавно в ефірі одного з популярних ток-шоу Савченко розповіла, що має плани провести зустріч з очільниками терористичних організацій Л/ДНР Ігорем Плотницьким та Олександром Захарченком не де-небудь, а в українській столиці. За словами блогера, забути таку дивну заяву він ніяк не може – вона мучить його мозок вже другий день поспіль.

Блогер цікавиться – коли Савченко каже щось подібне, на що саме вона розраховує? Що Захарченко і Плотницький приймуть її гаряче запрошення і приїдуть до Києва? Що їх тут не заарештують чи ще гірше – не лінчують? Чи, можливо, Савченко вважає, що може дати якість гарантії – від імені стражденної героїні чи основного дратівника українців? І, що найбільш цікаво, чи приїдуть її гості? Блогер наводить приклад, що кілька днів тому в Дебальцево вибраним місцевим вручали ключі від відібраних у когось кімнат гуртожитку. На урочисту подію мав приїхати і Захарченко – як не як піар для лідера «молодої республіки». Тим не менш, він не з’явився. Надійні джерела повідомляють, що Захарченко просто боїться перебувати на відстані пострілу з гвинтівки від українських вояків. Який вже тут Київ, - іронізує блогер.
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