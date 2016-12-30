Президент підписав закон, який сприятиме розвитку вітчизняної авіації

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 30-го грудня, прийняв закон, спрямований на підтримку авіабудівної галузі в державі. Про це повідомляє прес-центр Адміністрації президента на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.
Закон надає підприємствам, які займаються будуванням літаків, та які підлягають під дію норм статті про розвиток літакобудівної вітчизняної промисловості податкові пільги для налагодження повноцінного серійного виробництва сучасних літаків. Також даний закон допоможе підприємствам покращити фінансовий стан з урахуванням середнього терміну розробки, підготовки та оснащення конвеєрного виробництва сучасних літаків.
Даний закон пропонує на тимчасовій основі, до 1-го січня 2025-го року такий ряд змін: звільнити від сплати податків на додану вартість по операціях ввезення на митну територію України в митному режиму імпортних товарів крім тих, які мають акцизу, звільнення від податків прибутків суб’єктів літакобудування, які займаються розробкою нових моделей літаків з подальшим впровадженням у виробництво; звільнити від сплати податків а землі суб’єкти авіабудування, які займаються розробками та подальшим складанням літальних апаратів та двигунів до них.