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Тука прокомментировал идею Пинчука отдать Крым

Тука прокомментировал идею Пинчука отдать Крым
Отказ Киева от Крыма для достижения мира с Российской Федерацией, как это предлагает сделать олигарх Виктор Пинчук, - неверный путь. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью изданию «Обозреватель» озвучил Георгий Тука, занимающий должность замминистра по делам территорий, временно оказавшихся под оккупацией. «Я с большим негативом оцениваю предложения, прозвучавшие от Пинчука. А какое еще к ним может быть отношение? Скоро он скажет: давайте ради Харькова откажемся от Донецка, а затем от Харькова – ради Одессы. Этот путь не наш», - сказал Тука.

Более того, чиновник утверждает, что еще ни разу ему не приходилось слышать от кого-либо из чиновников правительства предложений, которые напоминают озвученные Виктором Пинчуком в его статье для американского издания The Wall Street Journal.

Недавно журналисты немецкого издания Bild проинформировали, что с целью восстановления нормальных отношений с Кремлем будущий президент США Дональд Трамп может принять компромиссное решение по аннексированному Крыму. В частности, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер уже разрабатывает план Трампа для нормальных отношений с РФ. Предполагается, что Киссинджер станет посредником между Белым домом и Кремлем.
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