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В Администрации Порошенко заметили прогресс в минских соглашениях

В Администрации Порошенко заметили прогресс в минских соглашенияхХотя Российская Федерация всеми силами пытается препятствовать реализации Минских договоренностей, в настоящее время проводится активная работа над реализацией "дорожной карты" этих соглашений и уже есть их базовый проект. Как передает replyua.net, об этом в интервью СМИ заявил Константин Елисеев, занимающий должность заместителя главы Администрации президента. По его словам, "дорожная карта" является одним из главных моментов минских переговоров. Елисеев также отметил, что в данном базовом проекте, базирующемся на позиции Франции и Германии, «четко представлено прохождение определенных фаз».

Замруководителя АПУ выразил уверенность в том, что этот проект рассматривает пункты о гарантии безопасности как более важные, чем политическую составляющую. При этом Елисеев считает озвучивание определенных сроков согласования "дорожной карты" преждевременным.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал ситуацию с безопасностью в оккупированных регионах Донбасса, как весьма сложную, поскольку со стороны пророссийских террористов не соблюдается режим тишины. К тому же, российская сторона вывела только 13% тяжелого вооружения.
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