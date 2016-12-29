Сазонов: украинским политикам пора отказываться от "совка"

Кирилл Сазонов на своей странице в Фейсбуке пишет, что украинские политики не как не могут отвыкнуть от совковых традиций и продолжают пиариться за счет «открытия детских садов и отремонтированных участков дороги», - передает replyua.net
Политический аналитик отмечает: «Хоть убей, не могу представить новость, например, в «Washington Post» следующего содержания: «Госсекретарь США Кондолиза Райс приняла участие в торжественном открытии детского садика в Бруклине», или «Президент США Барак Обама и губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнегер торжественно открыли отремонтированный участок дороги Лос-Анджелес – Вашингтон».
Сазонов сообщает: «Зато трансляцию с Дарницы, где Премьер-министр Украины на открытии детского садика правильные речи говорит, показал в эфире телеканал «112». Может, ну его, этот совок? Премьер занимается экономикой, президент внешней политикой - без этих протокольных мероприятий. Или пусть будет, как считаете?»