Манн объяснил, почему Украина на ровном месте поссорилась с Израилем

Соломон Манн пишет, что по тенденциям ответов пользователей социальных сетей на его статьи видно, что реакция читателей на них довольно странная – многие расценили его посты как угрозы, - передает replyua.net.
Манн сообщает: «Не разбор ситуации, не разумные доводы, а какие-то сумбурные вопли типа «нас не запугать» или «мы не боимся России тем более какого-то там Израиля». По мнению блогера, такая реакция – совершенный бред. Он отмечает: «Кто вас пугает, и кто вас трогает? Ниже я пытался вам довести простую мысль: голосование в ООН было против интересов Украины, а не «за»?. А почему Порошенко за спиной своего премьера, которому принадлежат права управления Кабинетом Министров Украины, договорился со своим протеже Климкиным, и они проголосовали так, как проголосовали по звонку уходящей администрации Обамы, размышляйте сами».
Манн подчеркивает: «Мое мнение простое: народ Украины в очередной раз подставили его большие боссы в полной уверенности, что народ отреагирует именно так как вы и отреагировали - типичная реакция для советского мира «и правильно сделали!». То же самое говорят русские на ваши упреки в оккупации Крыма и агрессии на Донбассе. А я то все жду, что люди в Украине начнут думать, а не ассоциировать себя со своей властью как русские считают себя одним целым с Путиным. Я лично разделяю украинские власти и украинский народ. Но ваше право конечно «в едином порыве сказать решительное нет сионистскому врагу», как говаривали в старом добром СССР, в который многие так усиленно рвутся сами того не осознавая. Спасибо за внимание и закончим с этой темой. Есть еще много чего о чем можно говорить».