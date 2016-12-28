Стала известна вероятная дата встречи Порошенко с Трампом

По информации заместителя главы Администрации украинского президента Константина Елисеева, уже в феврале 2017 года вероятно проведение встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом, передает replyua.net. При этом Елисеев подчеркнул вероятность более определенного разговора по этому поводу после того, как победитель президентских выборов на официальном уровне вступит в новую должность. Пока же в Администрации Порошенко готовят его визит в Вашингтон на февраль следующего года.
Кроме того, в разговоре с журналистами Елисеев раскрыл некоторые детали телефонного разговора между обеими политиками, подчеркнув дружеский характер беседы. Замглавы Администрации президента Украины отметил, что победитель президентских выборов в США проявил интерес к нынешней ситуации на Донбассе, также нельзя было не заметить начало знакомства Трампа с досье по Украине, что не может не радовать. «Уже один факт состоявшегося разговора украинского и американского лидеров подтверждает готовность Трампа к выстраиванию двухстороннего диалога. Не хотелось бы озвучивать заблаговременно определенные выводы, но я уверен, что такая тенденция должна быть закреплена следующими шагами», - заявил Елисеев.