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Сазонов: де Савченко, а де люди, здатні думати

Сазонов: де Савченко, а де люди, здатні думати
Політичний оглядач Кирило Сазонов на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу найбільш гучної події сьогоднішнього вечора, - про це інформує replyua.net.

Так, раніше стало відомо, що скандальна нардеп Надія Савченко у Львові презентувала власну політичну силу, що отримала назву Громадська платформа «РУНА». Савченко пояснила, що абревіатуру варто розшифровувати як Рух українського народу. Відтак, до цієї політичної сили, на думку скандальної нардепа, мають ввійти активні та здатні думати українці.

Сазонов, коментуючи слова Савченко, наголосив, що у такому повідомленні немає ніякої логіки. Вся справа в тому, що вони знаходяться на протилежних полюсах – українці, здатні критично мислити і Савченко. Ця частина виборців і Савченко не просто далеко, вони відштовхуються одне від одного, - наголошує Сазонов. Нагадаємо, раніше Савченко повідомляла про приєднання до Народного руху України, проте потім почала створення власного партійного проекту. Політична партія «Батьківщина», за списками якої Савченко було обрано до парламенту, нещодавно прийняла рішення про виключення нардепа зі складу фракції, однак не стала піднімати питання про позбавлення її мандату.
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