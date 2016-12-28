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Сазонов: Савченко и те, кого она призывает в свою партию - это два полярных полюса магнита

Сазонов: Савченко и те, кого она призывает в свою партию - это два полярных полюса магнита
Политический аналитик Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook прокомментировал сегодняшнее выступление депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко во Львове, во время которого она заявила, что основывает новую политическую силу, - передает replyua.net.

Сазонов пишет: «По словам политика, эта самая «РУНА» – это движение украинского народа, активных, думающих украинцев. Вот, не вижу логики совсем. Где Савченко, а где думающие украинцы? Это же два полярных полюса магнита, они не просто далеко, их отталкивает друг от друга».

Как сообщалось ранее, название «политической силы» Савченко уже высмеяли в социальных сетях из-за того, что оно очень созвучно с украинским словом «труна» и русским словом «урна», а также может быть расшифровано как «русская Надежда». Также Савченко сегодня заявила, что благодаря ее усилиям были освобождены две женщины, якобы содержавшиеся в плену у террористов Донбасса. Журналист OmTV в связи с этим заявил: «Кремль решил пропиарить Савченко и продвинуть в Украину свою агентуру, которая является такой же завербованной, как и сама Савченко. Обоих так называемых «пленных» должна на полиграфе допросить СБУ, пока они не оказались в Верховной Раде Украины».
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