Ислямов: оккупированные территории всегда блокировали - это обязательно нужно сделать

Ленур Ислямов, лидер гражданской блокады Крыма, дал несколько комментариев изданию «Годрон» по поводу того, стоит ли вводить экономическую блокаду оккупированных территорий, - передает replyua.net.
Ислямов отмечает, что экономическую блокаду оккупированных территорий вводили во все времена, именно поэтому он и другие активисты организовывали блокаду оккупированного Крымского полуострова. Также он полагает, что «блокаду обязательно нужно делать», причем организовывать ее должны не только активисты и добровольцы, а также государственные органы и граждане Украины, проживающие на этих территориях.
Ислямов подчеркивает, что блокада необходима потому, что она способна ослабить врага – нанести ему материальный урон. Он добавляет: «Когда мы проводили блокаду Крыма случилось так, что у разных активистов и добровольцев были разные интересы, однако объединяло их одно – любовь к Украине, и из этого нужно исходить». Ислямов подчеркивает, что именно по этой причине блокаду оккупированных территорий должны поддержать ее сознательные граждане – это именно то, что они могут сделать, чтобы освобождение этих территорий произошло как можно скорее. «Они должны понять и поддержать блокаду – раз не могут сражаться с оружием в руках», - заявляет он.