Политолог предложил зеркальную реакцию на решение московского суда о госперевороте в Украине

Бывший народный депутат Украины, а нынче политолог Тарас Чорновил на своей странице в Facebook предложил украинскому суду принять решение, согласно которому глава Кремля Владимир Путин может быть «лишен» звания российского президента, передает replyua.net. С точки зрения эксперта, у истца есть возможность предъявить требование назначить до того, как будут проведены очередные легитимные выборы, восстановить полномочия последнего президента страны, которого избрали законным способом, то есть, Бориса Ельцина. Но в связи с тем, что вернуть должность первому российскому президенту не представляется возможным, в Украине суд может принять решение о частичном удовлетворении его требования.
«С учетом того, что судом установлена смерть гражданина Ельцина, то суд может вынести решение: на тот период, оставшийся до проведения в России выборов, которые будут справедливыми и честными, управляющего страной можно поставить административно-территориальную комиссию Маневицкой РГА. И об этом стоит проинформировать руководителя районной администрации под личную расписку», - написал Чорновил, добавив, что на маразм хотя бы иногда должен быть зеркальный ответ.