Климкин рассказал об ожиданиях Украины от Вашингтона

Председатель МИД нашей страны вкратце рассказал об отношениях с новой командой президента США, а также об украинских ожиданиях от Вашингтона. Так, в ходе своего интервью руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что он считает необходимым для Украинского государства иметь поддержку от двух партий Соединенных Штатов Америки – Демократический и Республиканской партий, о чем сообщает Realist'y.
Как информирует replyua.net, глава МИД Украины заявил: «Я не считаю, что результаты президентских выборов в Америке являются странными. Так, или иначе, Украине необходима поддержка обеих этих партий в Вашингтоне. Именно взаимодействие с двумя политическими силами в Штатах нам предоставляет возможность получить помощь и держать политический драйв в Соединенных Штатах Америки».
В это же время руководитель министерства отметил, что ведомство продолжает активно держать связь с переходной президентской командой в США. Он добавил: «Мы имеем очень плотные контакты в Конгрессе и Сенате США. Мы абсолютно понимаем политические позиции ключевых участников. Нам удается проводить консультации со стратегами и аналитиками Республиканской партии. А уже после инаугурации будут и официальные контакты».