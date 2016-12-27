валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Климкин рассказал об ожиданиях Украины от Вашингтона

Климкин рассказал об ожиданиях Украины от Вашингтона
Председатель МИД нашей страны вкратце рассказал об отношениях с новой командой президента США, а также об украинских ожиданиях от Вашингтона. Так, в ходе своего интервью руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что он считает необходимым для Украинского государства иметь поддержку от двух партий Соединенных Штатов Америки – Демократический и Республиканской партий, о чем сообщает Realist'y.
Как информирует replyua.net, глава МИД Украины заявил: «Я не считаю, что результаты президентских выборов в Америке являются странными. Так, или иначе, Украине необходима поддержка обеих этих партий в Вашингтоне. Именно взаимодействие с двумя политическими силами в Штатах нам предоставляет возможность получить помощь и держать политический драйв в Соединенных Штатах Америки».
В это же время руководитель министерства отметил, что ведомство продолжает активно держать связь с переходной президентской командой в США. Он добавил: «Мы имеем очень плотные контакты в Конгрессе и Сенате США. Мы абсолютно понимаем политические позиции ключевых участников. Нам удается проводить консультации со стратегами и аналитиками Республиканской партии. А уже после инаугурации будут и официальные контакты».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ: в Киеве задержан ТОП-спонсор боевиков «ДНР»
Важное за сутки
26 дек 2016
9929

Манн: дождались - полный "Крымнаш"

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новость об уже втором полном провале конкурса на строительство железнодорожной линии по крымскому мосту. Как сообщалось ранее, оккупационные

Последние новости

Захарова сделала заявление о Минских договоренностях

Климкин рассказал об ожиданиях Украины от Вашингтона

Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Сергей Тигипко стал владельцем «Универсал Банка»

В России сообщили о «враждебном шаге» США в Сирии

«Эксперт» Лоза удивил комментарием о Джордже Майкле

Нусс: Все что нужно знать об «урне» или «руне» Савченко

Особенности вывода биткоина на счет Приватбанка

Савченко рассказала подробности о платформе «РУНА»

На Новый год украинцев ждут погодные сюрпризы

Стрелков поделился информацией о положении российских военных в Сирии

Для дружбы с Путиным Трамп пойдет на беспрецедентное решение по Украине – Bild

Гройсман рассказал о нелегальной работе и анонсировал увеличение пенсий

Николай Чернотицкий: Чиновники боятся говорить правду и вопросов оппонентов, поэтому выбирают проплаченные эфиры

Друг Джорджа Майкла прокомментировал смерть певца

Американист раскрыл значение скандального заявления Трампа о будущем ООН

Отменены полеты всех Ту-154 Минобороны России

Власти России приближают крах своей страны

Накануне голосования в ООН премьер Израиля звонил Порошенко и Гройсману

Израиль призывает евреев, живущих во Франции, срочно покинуть страну

 Новости за день