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Сазонов объяснил, кому выгодна экономическая блокада Донбасса

Сазонов объяснил, кому выгодна экономическая блокада Донбасса
Кирилл Сазонов в статье «Кому нужна блокада?» пишет, что замминистра Украины по оккупированным территориям «обмолвился о том, что некоторые силы в Украине хотят ввести экономическую блокаду ОРДЛО, однако это «вне правового поля». Блогер отмечает: «Я оставлю юридические вопросы – замминистру, а вопросы законности таких действий и их организаторов – правоохранительным органам, а сам попытаюсь объяснить, кому на самом деле это выгодно», - передает replyua.net.

Сазонов пишет: «Первое, что стоит осознать, так это то, что блокада ОРДЛО является абсолютно экономически неэффективной. Украинские власти выплачивают жителям этих территорий пенсии, социальные выплаты, и за эти деньги они покупают в большинстве случаев российские товары, что экономически невыгодно – логичнее было бы наоборот, максимально наполнить их рынок украинскими товарами, чтобы эти деньги возвращались в Украину». Блогер подчеркивает, что второе, что нужно понимать - жертвой блокады станут обычны жители, а не «зеленые человечки» и сепаратисты.

Сазонов подчеркивает: «Важно также помнить, что некоторые товары поставляются и оттуда. Самое важное из них – уголь. Шахты, в которых добывается этот антрацит, платят налоги в украинский бюджет, а сам уголь используется в ТЭС. Мы за это платим заработную плату шахтерам. Иначе никак. И как ни крути – этот бизнес не с сепарами. Это им он не нравится, а нам – выгоден. Они шипят, но ничего сделать не могут – мы можем отказаться от угля из шахт в ОРДЛО, а они – нет. Поэтому все равно играют по нашим правилам». Блогер сообщает, что еще один аспект экономической блокады Донбасса состоит в том, что на этом обязательно будут спекулировать в СМИ, в том числе в европейских. «А что же касается пленных, то наивно полагать, что это вопрос решают террористы – он решается в Кремле. И тут блокада ничего не изменит».
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