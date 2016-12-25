Політолог: тим, хто кричить, що Україна зрадила Ізраїль, варто подумати про бекграунд

Політолог Олеся Яхно-Белковська на власній сторінці в Фейсбук роз’яснює деякі аспекти відносин України та Ізраїлю на міжнародному рівні, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами політолога, перед тим, як вдаватись до аналізу голосування України в ООН, варто озирнутись на кілька років назад. Наприклад, ООН щороку затверджує низку декларацій з приводу палестинських територій. Останні десять років Україна за них голосує так, як і держави-члени ЄС. З іншого боку, в березні 2014 року Ізраїль не голосував за резолюцію про територіальну цілісність України. У червні того ж року Єрусалим проігнорував резолюцію «Співпраця і допомога Україні у галузі прав людини». У березні 2015 року Ізраїль не підтримав спільну заяву про права меншин в окупованому Криму. Також Єрусалим не брав участі в слуханні доповідей з приводу прав людини при Управлінні Верховного комісара ООН, які відбувались протягом 2015 і 2016 років.
З іншого боку, Україна утримується від обговорення ситуації з права ми людини в Палестині та інших окупованих арабських територіях при ООН, де позицію Ізраїлю зазвичай жорстко критикують. Протягом всього періоду членства в Раді з прав людини при ООН Україна не голосувала за резолюції, які стосуються ізраїльсько-палестинського конфлікту жодного разу за п’ять років (2006-2011 роки). Тож, перш ніж засуджувати Україну, варто вивчити широкий політичний бекграунд, - наголошує політолог.