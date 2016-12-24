Студенческая стипендия должна мотивировать - Гройсман

Глава украинского правительства заявил, что с нового года студентов жду серьезные изменения – отныне стипендию будут получать только те из них, кто ее действительно заслужил – сообщает на правительственном портале.
Как передает replyua.net, Владимир Гройман подчеркнул, что система стипендий должна выступать сильным мотивационным фактором для студентов и обеспечивать качество их знаний и высокие показатели успешности. В то же время, по его словам, социально незащищенные студенты должны получать специальные стипендии, вне зависимости от их успешности.
Глава Кабинета Министров Украины подчеркнул, что новая система стипендий, которая была разработана правительством, должна соответствовать всем описанным критериям и благотворно сказаться на системе высшего образования Украины. Он добавил, что стипендиальный фонд существенно увеличится и составит в расходной части бюджета 6 миллиардов гривен. Он отметил, что в стипендия будет иметь две составляющие – академическую и социальную. Гройсман призвал студентов к социальному диалогу и предложил студенческому самоуправлению украинских ВУЗов принять участие в разработке нового положения о стипендиях, поддержав инициативы Кабмина.