Політолог розповіла у чому слабкість російської пропаганди

Політолог Олеся Яхно-Белковська на власній сторінці в Фейсбук поділилась спостереженнями, які вона зробила під час кількох ефірів російських політичних ток-шоу, - про це інформує replyua.net.
Так, політолога неодноразово запрошували на політичні ток-шоу, які демонструють на російських каналах – ймовірно, для того, щоб підвищити градус дискусії. Тим не менш, експерт достойно відстоювала позиції України. За її спостереженнями, переважна більшість того, що озвучували її російські опоненти, характеризувалось однією спільною рисою – тотальна антиукраїнськість. Не важливо було, чи володіють пропагандисти якимись реальними знаннями про ситуацію – достатньо було озвучити набір кремлівських штампів.
Вже потім, по закінченню ефірів, деякі з них цікавились у політолога що ж насправді відбувається у нашій державі. Відтак, Яхно-Белковська доходить висновку, що ми маємо справу з одним із найбільш вразливих місць російської пропаганди – за нав’язаними Кремлем штампами росіяни, навіть ті, які формують «повістку дня», не можуть побачити реальної картини. А це значить, що вони помилятимуться знову і знову і всі їх плани з дестабілізації України приречені на провал, - підсумовує політолог.