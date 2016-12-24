У мережі обговорюють новину, що Савченко вирішила втекти від політичних переслідувань до Росії

Доволі неочікувана і дивна новина з’явилась у мережі сьогодні, двадцять четвертого грудня 2016 року, - про це інформує replyua.net.
Так, низка ресурсів та блогерів поширили новину, що скандальна нардеп Надія Савченко під час інтерв’ю поскаржилась журналістам на політичні переслідування. За її словами, з метою забезпечення особистої безпеки та безпеки сім’ї вона буде змушена покинути територію України. Журналісти наголошують буцімто Савченко найбільш безпечним місцем для неї та її родини назвала Російську Федерацію – мовляв, там зрозуміла мова і є робота. Відтак, скандальна нардеп пообіцяла повернутись, але вже невразливою через те, що її рідні будуть захищеними.
Вперше цю новину поширив користувач «ЖЖ» під ніком «Матвєйчев Олег» з посиланням на ВВС. Тим не менш, цей сайт подібної новини не містить. Відтак, повідомлення поширили інтернет-портали «Бджола», «Podvodka.info», «Intermarium» тощо. Користувачі соціальних мереж по-різному коментують таку новину – дехто наголошує, що вона цілком вписується у контекст попередній подій – виключення Савченко з фракції та позбавлення її місця в делегації ПАРЄ, інші ж користувачі зауважують, що відсутнє первісне джерело новини і що скандальна нардеп планувала роботу в іншій політичній силі. Від Савченко поки що не надходило ні спростування, ні підтвердження.