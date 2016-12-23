Названо имя депутата, который заменит Савченко в ПАСЕ

Место Надежды Савченко в делегации Украины в ПАСЕ, скорее всего, займет Борислав Береза, передает replyua.net. Соответствующую информацию в интервью телеканалу 112 предоставила депутат ВР Анна Гопко. Она подчеркнула, что отныне Береза, занимающий место заместителя Савченко в представительстве Украины в ПАСЕ, будет полноправно защищать интересы страны. Вместе с тем, пока что остается неизвестным, кто сможет стать заместителем Борислава Березы. Вполне очевидно, что должность заместителя представителя украинского государства в ПАСЕ предложат депутату, представляющему фракцию «Народный фронт».
«Мы пока ожидаем, кто из фракции захочет стать заместителем, поскольку в настоящее время все указывает на то, что речь идет о квоте «Народного фронта», - заявила Анна Гопко.
Напомним, что после того, как Савченко была исключена из состава Украины в ПАСЕ, ее лишили возможности участия в работе комитета, занимающегося вопросами обороны и нацбезопасности. По утверждению коллег Надежды Савченко, в составе комитета она защищала только свои интересы и не отображала позицию ВР. Не последнюю роль в таком решении сыграл недавний визит Савченко в Минск и ее лояльное отношение к лидерам «ДНР» и «ЛНР».