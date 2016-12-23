Савченко в Берлине прокомментировала новость о своем исключении из делегации ПАСЕ

По словам внефракционного депутата ВР Надежды Савченко, известие о том, что ее исключили из членов делегации Украины в ПАСЕ, она восприняла со спокойствием, передает replyua.net. Савченко отметила, что намерена и далее выполнять все возлагаемые на парламентария обязанности.
«Как бы там ни было, если меня в следующий раз не переизберут в ПАСЕ, объем работ у народного депутата все еще достаточно велик, в частности, в составе международной группы содружества с разными странами. Таким образом, я уверенна, что и для меня хватит работы, я не переживаю из-за этого», - сказала Надежда Савченко. Кроме того, она рассказала, что раз в год в составе группы ПАСЕ появляются новые представители.
Савченко также дала свою оценку тому, что она больше не является членом партии «Батькивщина». По ее словам, в один момент всплыли на поверхность различия ее политических взглядов с представителями фракции, членом которой она была. Депутат уверена, что ее уход из фракции, так или иначе, был неизбежным, и ее посещение Москвы или Минска в данном случае не сыграли никакой роли. По словам Савченко, она достаточно часто имеет разногласия со своими коллегами в парламенте.