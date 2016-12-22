валюта
СпецтемаОлешко: Фреймут предала Украину! Убрать с телеэкранов!

Пересмотра субсидий в связи с повышением зарплат не будет- Минсоцполитики

Пересмотра субсидий в связи с повышением зарплат не будет- Минсоцполитики
До завершения отопительного сезона Министерство социальной политики Украины не намерено пересматривать ранее назначенные гражданам субсидии на оплату услуг ЖКХ в связи с тем, что с начала 2017 года минимальная заработная плата в стане будет составлять 3200 гривен. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от министра социальной политики Украины Андрея Ревы. По его словам, даже если у человека будет больший размер зарплаты, его счет за коммунальные услуги будет таким же, как и прежде. Более того, высокопоставленный чиновник подчеркнул, что расчет субсидий в связи с повышением минимальной зарплаты будет происходить по особой схеме.


Министр рассказал, что в случае увеличения дохода семьи, например, в пределах пяти или шести сотен гривен, нужно будет заплатить установленный процент за коммунальные услуги, от ста до ста пятидесяти гривен. Рева пообещал, что если зарплата семьи увеличится на шестьсот гривен, их все не нужно будет платить за услуги ЖКХ, и формальный расчет как раз об этом свидетельствует.

Как известно, не так давно о своем убеждении о том, что повышение минимальной зарплаты в Украине не повлияет на начисление субсидий, заявлял вице-премьер-министр Павел Розенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
22 дек 2016
14564

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

22 дек 2016
9999

Российские военные ведут себя в Сирии ничем не лучше фашистов в 1941-ом

СМИ неоднократно сообщали о том, что при выезде их восточного Алеппо российские и иранские военные, которые вместе стоят на блок-постах, устраивают целые издевательства над людьми, которые хотят

Последние новости

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Внук Сталина найден мертвым в Москве

Муждабаев: похороны погибшего в АТО не помешали киевским новогодним корпоративам

Оккупационный суд принял решение в отношении Владимира Балуха

Манн: не все украинцы понимают цену возврата контроля над Донбассом

НБУ порадовал тенденциями в банковской системе - аналитик

Тетерук рассказал, откуда еще исключат Савченко

Як війна на Донбасі перетворюється у звичайну буденність

Манн сообщил об ужасных подробностях окончания эвакуации из Алеппо

ГПУ начала проверять «ПС» на совершение убийств на Майдане

Манн: Трамп принял еще одно важное решение

На Рождество в Германии эвакуируют 54 000 человек

Наем объяснил, почему оппозиционеры поддержали закон о госбюджете

Нусс: Тимошенко может не сомневаться - украинцы не забудут

Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого

Украина начала сотрудничать с Польшей в отрасли ПВО

США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес

Манн: продолжается массовый вывод средств из России

Россияне оказались беднее, чем считалось - Пономарь

Сирия была для России большим тренировочным лагерем – эксперт

 Новости за день