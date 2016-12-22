Пересмотра субсидий в связи с повышением зарплат не будет- Минсоцполитики

До завершения отопительного сезона Министерство социальной политики Украины не намерено пересматривать ранее назначенные гражданам субсидии на оплату услуг ЖКХ в связи с тем, что с начала 2017 года минимальная заработная плата в стане будет составлять 3200 гривен. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от министра социальной политики Украины Андрея Ревы. По его словам, даже если у человека будет больший размер зарплаты, его счет за коммунальные услуги будет таким же, как и прежде. Более того, высокопоставленный чиновник подчеркнул, что расчет субсидий в связи с повышением минимальной зарплаты будет происходить по особой схеме.
Министр рассказал, что в случае увеличения дохода семьи, например, в пределах пяти или шести сотен гривен, нужно будет заплатить установленный процент за коммунальные услуги, от ста до ста пятидесяти гривен. Рева пообещал, что если зарплата семьи увеличится на шестьсот гривен, их все не нужно будет платить за услуги ЖКХ, и формальный расчет как раз об этом свидетельствует.
Как известно, не так давно о своем убеждении о том, что повышение минимальной зарплаты в Украине не повлияет на начисление субсидий, заявлял вице-премьер-министр Павел Розенко.