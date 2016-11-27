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Манн: дивлюсь на Саакашвілі і не знаю – сміятись чи плакати

Манн: дивлюсь на Саакашвілі і не знаю – сміятись чи плакати
Блогер Соломон Манн у своєму допис в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу останніх політичних подій, зокрема – мітингу, організованого екс-губернатором Одеської області та колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, - про це повідомляє replyua.net.

Так, Манн зауважує, що Саакашвілі сьогодні, двадцять сьомого листопада 2016 року, зібрав у Києві поблизу пам’ятного знаку, присвяченого В’ячеславу Чорноволу, мітинг. При цьому, його «компаньйоном» став відвертий українофоб Геннадій Балашов, очільник політичного руху «5.10», прапори якого рясно майоріли серед натовпу. Зрозуміло, що ця подія традиційно супроводжувалась голослівними звинувачення всіх навкруги у крадіжках, хабарництві та інших видах корупції. При цьому зібрання не надто вдало скандувало «Банду геть» та демонструвало постери з портретом свого нового кумира – «Святого Михайла Вигнанця Тавричного», - іронізує блогер.

Відтак, блогер підсумовує – ніколи точно не знаєш, як правильно реагувати на таких людей: чи варто у такому випадку плакати, сміятись чи просто покрутити пальцем біля скроні. За словами Манна, особисто він обирає останній варіант, адже більше за все мітинг під проводом Саакашвілі нагадує зібрання релігійної секти.
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