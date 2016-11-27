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Саакашвили просит украинцев не проводить параллель между ним и Януковичем

Саакашвили просит украинцев не проводить параллель между ним и Януковичем
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который после фиаско в Грузии, решил построить свою политическую карьеру в Украине, обратился к украинцам с просьбой не сравнивать его с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Такая реакция Саакашвили вызвана тем, что в адрес грузина с украинским паспортом посыпались обвинения в том, что он, как и Янукович, в трудные времена для своей страны предал своих соотечественников и оставил Грузию.

По мнению Саакашвили, именно благодаря его реформам Грузия восстала с колен и как никогда стала близка к членству в Европейском Союзе. «Янукович оставил свою страну в руинах и безнадеге, я же уехал с Грузии, которая единственная на постсоветском пространстве смогла провести важные реформы», – отметил Саакашвили.

По его словам, у него уже закончилось терпение в Украине и он намерен «показать красную карточку нынешним парламентариям в Украине» и показать, как нужно проводить реформы. «На самом деле эта Верховная Рада превратилась в такое собрание «барыг», которые торгуют государственными интересами, которые по дешевке покупают государственные предприятия и потом их перепродают, а деньги кладут в свои карманы. Поэтому я настаиваю: «барыгам» не место в Верховной Раде, пусть они уходят на «толкучкой» и там торгуют тем, что они внесли в свою декларацию», – отметил Михаил Саакашвили.
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