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Общественный деятель: Было плохо. А впереди – безысходность

Общественный деятель: Было плохо. А впереди – безысходность
Украине не поможет дальнейшее переименование городов и улиц, и возникло чувство безысходности, и дальше можно ожидать только потерю государственности. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет общественный деятель и психиатр Семен Глузман.

По его словам, борьбы с коррупцией не будет, потому как украинские политики не склонны к суициду, и чиновники по-прежнему продолжают выстраивать коррупционные схемы. «Теперь у страны совсем другие герои – Мосийчук, Ляшко и Тимошенко, и, судя по всему, за ними будет будущее, и оно очень страшное. Портретов Сталина и Ленина в кабинетах чиновников уже не будет, но менее страшным от этого будущее не становится. Мы призовем к власти более ужасных политиков, и речь идет не только о востоке и юге Украины», пишет общественный деятель.

По мнению Глузмана, ему очень горько смотреть на старого зэка Шухевича в партии Ляшко. «Горько смотреть на всех. На дрессированных деньгами нардепов, на залгавшегося президента, на бессмысленных министров. Горькое чувство безысходности», пишет психиатр.
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