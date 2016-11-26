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Березовець розповів про перспективи партійного проекту Саакашвілі

Березовець розповів про перспективи партійного проекту Саакашвілі
Політолог Тарас Березовець на своїй сторінці в Фейсбук поділився міркуваннями щодо майбутнього партійного проекту, заснованого Михеїлом Саакашвілі, - про це інформує replyua.net.

Так, відповідаючи на питання про те, з якою політичною партією міг би об’єднатись екс-губернатор Одеської області, Березовець називає «Самопоміч». На думку політолога, електоральні ніші цих проектів доволі схожі – освічені люди середнього достатку, які прагнуть ефективних реформ. Тим більше, попередній успіх партії Андрія Садового згасає, а об’єднання з Саакашвілі допомогло б привернути певну кількість голосів виборців. Тим більше, що цей тандем характеризується гарним розподілом посад: Саакашвілі може очолити уряд (на статус народного депутата чи президента він ще довго не зможе претендувати), а Садовий зацікавлений у пості президента.

Перспектив союзу Саакашвілі з іншими політичними силами політолог не бачить. Опозиційний блок явно не відповідає задекларованим екс-губернаторам цілям. БПП та «Народний фронт» не можуть бути його союзниками, бо вся передвиборча риторика Саакашвілі побудована на їх критиці. Очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко більше не повторить помилки з Савченко і не візьме до команди некерованого суб’єкта. Тому єдина альтернатива як для Садового, так і для Саакашвілі – об’єднання зусиль, - підсумовує Березовець.
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Березовець розповів про перспективи партійного проекту Саакашвілі

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