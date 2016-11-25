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Прес-конференція колаборанта, який віддав свою країну людожеру - соцмережі

Прес-конференція колаборанта, який віддав свою країну людожеру - соцмережі
В українському сегменті Фейсбук активно обговорюють невдалий допит президента-втікача Віктора Януковича, який мав відбутись сьогодні, двадцять п’ятого листопада 2016 року, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер і волонтер Мирослав Гай зазначає, що ще кілька днів тому у мережі обговорювали, чи не дарма було почато Революцію Гідності. Дивлячись на Януковича, можна з певністю сказати – не дарма. Вже одна його відсутність на президентському посту – чимале досягнення українців. Його думку поділяє і Катерина Золотарьова, яка наголошує, що дивитись відео із заздалегідь вивченими Януковичем промовами немає ніякого сенсу. У цьому контексті приємно тільки одне – екс-президент – точно політичний труп, і вже при всьому бажанні не зможе знову посісти цю посаду. Редактор порталу «Хвиля» Юрій Романенко наголошує, що навряд чи позиція Януковича когось може цікавити, бо в останнього немає ніякої своєї думки – він вже давно став лише лялькою, яка озвучує забаганки Путіна. Відтак, прес-конференція колаборанта, який віддав свою державу на розтерзання людожеру, не варта уваги населення.

Нардеп Ірина Геращенко прокоментувала подію дуже коротко: «Не дивилась. Гидую». Підсумував всі ці думки Денис Казанський у своєму іронічному дописі. На його думку, прес-конференція Януковича вигідна у першу чергу діючому президенту – після порівняння з «ростовським біженцем» рейтинги Порошенка знову зростуть.
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