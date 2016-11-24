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Ляшко пообещал хрен Европе

Ляшко пообещал хрен Европе
Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, на своей странице в Фейсбуке дал обещание повесить на первой попавшейся сосне того, кто будет пытаться отменить мораторий на экспорт украинского леса-кругляка, сообщает replyua.net. Ляшко очень резко и эмоционально отреагировал на заявление главы Европейской комиссии о том, что уже в самое ближайшее время запрет на мораторий снимут, а в обмен на это Украине дадут шестьсот миллионов евро помощи.

«Буквально несколько минут назад Жан-Клод Юнкер, выступая в Брюсселе, послал нас куда подальше с безвизовым режимом. Однако потребовал отменить мораторий на экспорт леса-кругляка и даже заявил, что за это Украина получит шестьсот миллионов. Хрена вам, а не украинского леса! Рубите свой! На первой сосне повешу того, кто будет пытаться отменить мораторий. Украинцам – работу», эмоционально написал политик.

Ранее Ляшко уже говорил о моратории и отмечал, что таким заявлением ЕС фактически заставляет государство сохранять экономическую слабость и высокий уровень безработицы, а также финансовую зависимость от западных стран.
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