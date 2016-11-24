валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

На спільному саміту Україна та ЄС завдали удару по планах «Газпрому»

На спільному саміту Україна та ЄС завдали удару по планах «Газпрому»
Саміт «Україна – Європейський Союз», який відбувся сьогодні, двадцять четвертого листопада 2016 року, в Брюсселі, ознаменувався неприємною подією для російського газового монополіста «Газпром», - про це replyua.net стало відомо з публікацій «Еспресо».

Так, під час саміту було підписано стратегічний меморандум, який стосується співпраці у сфері енергетики. Документ буде діяти протягом наступних десяти років. У цьому акті закріплено положення про те, що Україна є основним постачальником російського газу для споживачів з ЄС. Меморандум обов’язково має братись до уваги при ухваленні європейцями рішень, які стосуються енергетики. З огляду на це, зазнали краху плани «Газпрому» позбавити Україну статусу транзитної держави, перенісши основні шляхи постачання за межі території нашої держави – через газопроводи «Північний потік» та OPAL.

Відтак, Порошенко зауважив, що спроби «Газпрому» знайти чергові ринки збуту своєї продукції на території ЄС суперечать вимогам внутрішнього законодавства Євросоюзу. Крім того, у Брюсселі пообіцяли «підстрахувати» Україну на випадок суворої зими – у разі нестачі ресурсів газу європейці будуть надавати додаткові обсяги блакитного палива.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
20377

Муждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о Анатолие Могилеве, который до Майдана являлся «хозяином Крыма» и ставленником Януковича. Муждабаев подчеркивает, что он «пересидел» тяжелые для

24 ноя 2016
11724

Невзоров: день рождения Кирюши – замечательное событие, но была упущена важная деталь

Александр Невзоров, известный российский журналист, дал интервью Эху Москвы и рассказал, что день рождения патриарха Кирилла стал днем «холуйства», сообщает replyua.net. По мнению Невзорова, в России


Последние новости

Блогер розповів про чергові трагічні розбірки в окупованому Донецьку

Путін заявив, що затримані Україною кримські дезертири «йшли в інститут»

Хлеб в Украине дорожать не будет

Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс

Сколько заработает Киев благодаря Евровидению?

Депутат: у украинцев начнут отбирать квартиры

Блогер знову знайшов докази співпраці Опозиційного блоку та «Батьківщини»

Россия прекратила экспорт авто в Украину

Ляшко пообещал хрен Европе

Найем: будем честными – ЕС неискренен по отношению к Украине

Юнкер требует "безвиз" для Украины до конца года

Лавров будет участвовать в "нормандском формате"

В окупований Крим приїжджала делегація турецьких бомжів – блогер розвінчала черговий фейк російських ЗМІ

За национальную венгерскую визу больше не нужно платить

Порошенко назвал еще одну новую дату по безвизу

На спільному саміту Україна та ЄС завдали удару по планах «Газпрому»

Трагедия на электростанции в Китае, есть погибшие

Порошенко: це перший саміт, коли ми ставимо вимоги до ЄС, а не навпаки

Портников: Европейский союз серьезно болен - проблемы только начинаются

Филарет призвал узаконить капелланов

 Новости за день