На спільному саміту Україна та ЄС завдали удару по планах «Газпрому»

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Саміт «Україна – Європейський Союз», який відбувся сьогодні, двадцять четвертого листопада 2016 року, в Брюсселі, ознаменувався неприємною подією для російського газового монополіста «Газпром», - про це replyua.net стало відомо з публікацій «Еспресо».Так, під час саміту було підписано стратегічний меморандум, який стосується співпраці у сфері енергетики. Документ буде діяти протягом наступних десяти років. У цьому акті закріплено положення про те, що Україна є основним постачальником російського газу для споживачів з ЄС. Меморандум обов’язково має братись до уваги при ухваленні європейцями рішень, які стосуються енергетики. З огляду на це, зазнали краху плани «Газпрому» позбавити Україну статусу транзитної держави, перенісши основні шляхи постачання за межі території нашої держави – через газопроводи «Північний потік» та OPAL.Відтак, Порошенко зауважив, що спроби «Газпрому» знайти чергові ринки збуту своєї продукції на території ЄС суперечать вимогам внутрішнього законодавства Євросоюзу. Крім того, у Брюсселі пообіцяли «підстрахувати» Україну на випадок суворої зими – у разі нестачі ресурсів газу європейці будуть надавати додаткові обсяги блакитного палива.