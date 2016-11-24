Порошенко: це перший саміт, коли ми ставимо вимоги до ЄС, а не навпаки



Президент України Петро Порошенко на сторінці в Фейсбук прокоментував хід саміту «Україна - Європейський Союз», що відбувся сьогодні, двадцять четвертого листопада 2016 року, у Брюсселі, - про це



За словами Порошенка, цей саміт є найважчим, порівняно з попередніми сімнадцятьма – на ньому розглядались низка ключових для українсько-європейських взаємин проблем. Тим не менш, ця зустріч разюче відрізняється від попередніх: якщо раніше ЄС висував Україні вимоги (наприклад, щодо дебюрократизації, боротьби з корупцією, створення реальних інститутів захисту власності тощо), то зараз вже



Як наголошує глава держави, сімнадцятого листопада 2016 року Рада ЄС у своєму рішенні черговий раз визнала факт, що Україна виконала всі вимоги, які ставили перед нею для лібералізації візового режиму. Відтак, немає перешкод для того, щоб скасувати візові обмеження для українців. Нагадаємо, у Брюсселі знову відкладають вирішення питання про безвізовий режим для України та Грузії. Зараз причиною відстрочки називають відсутність механізму для призупинення безвізу – це питання очільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв вирішити до кінця року.

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Горячая тема: Муждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике Президент України Петро Порошенко на сторінці в Фейсбук прокоментував хід саміту «Україна - Європейський Союз», що відбувся сьогодні, двадцять четвертого листопада 2016 року, у Брюсселі, - про це інформує replyua.net За словами Порошенка, цей саміт є найважчим, порівняно з попередніми сімнадцятьма – на ньому розглядались низка ключових для українсько-європейських взаємин проблем. Тим не менш, ця зустріч разюче відрізняється від попередніх: якщо раніше ЄС висував Україні вимоги (наприклад, щодо дебюрократизації, боротьби з корупцією, створення реальних інститутів захисту власності тощо), то зараз вже Київ чітко ставить питання про виконання Брюсселем взятих на себе зобов’язань.Як наголошує глава держави, сімнадцятого листопада 2016 року Рада ЄС у своєму рішенні черговий раз визнала факт, що Україна виконала всі вимоги, які ставили перед нею для лібералізації візового режиму. Відтак, немає перешкод для того, щоб скасувати візові обмеження для українців. Нагадаємо, у Брюсселі знову відкладають вирішення питання про безвізовий режим для України та Грузії. Зараз причиною відстрочки називають відсутність механізму для призупинення безвізу – це питання очільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв вирішити до кінця року.