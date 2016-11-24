Завтра Янукович даст пресс-конференцию в Ростове

На пятницу, 25 ноября, на 18:00 по Киеву, запланирована пресс-конференция четвертого президента Украины Виктора Януковича, передает replyua.net. Это мероприятие станет результатом конференции в режиме видео, в ходе которой сбежавший президент даст показания как свидетель по делу, касающемуся событий на Майдане.
В российских СМИ появилась информация, что аккредитацию для участия в видеоконференции получили уже свыше 300 журналистов, которые хотят задать вопросы президенту-беглецу. Местом проведения брифинга станет зал «Аметист» культурно-выставочного центра «ВертолЭкспо» на проспекте Нагибина. Журналисты из других стран, получившие аккредитационное удостоверение российского МИДа и имеющие при себе паспорт, также смогут задать вопрос Януковичу.
Как известно, проведение допроса Виктора Януковича будет проводиться в процессе уголовного производства по пяти работникам спецподразделения «Беркут». Начало проведения видеодопроса запланировано на 15:00. В Ростовском областном суде России подтвердили возможность соединения со Святошинским районным судом Киева.
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