Портников: дискуссия о формуле "Роттердам+" вывела на чистую воду всех популистов и дилетантов

Как передает replyua.net, Виталий Портников на сайте «Главред» пишет о том, как дискуссия по поводу формульного подхода в определении стоимости угля продемонстрировала всей стране умение политиков превратить экспертную дискуссию в популизм и демагогию.
Портников сообщает, что в последние несколько дней социальные сети высмеивают заочную дискуссию Сергея Лещенко и Олега Ляшко. «Сначала Лещенко заявил, что на самом деле формула звучит как «Роттердам + Ляшко». По его мнению, весь уголь идет из НКТ по формуле, что он якобы куплен в Нидерландах и потом доставлен в Украину», - отмечает журналист. Портников пишет, что потом Ляшко ответил Лещенко: «Роттердам +» - это коррупционная формула, по которой стоимость угля утверждается НКРЭ, а потом учитывается в стоимость электроэнергии для украинцев. Глава НКРЭ устанавливает эту формулу в ручном режиме по указанию Порошенко».
Портников отмечает, что сложно было придумать большую несуразицу – оба депутата сделали популистские заявления, даже не попытавшись вникнуть, разобраться в вопросе. «Особенно ярко свою некомпетентность продемонстрировал Ляшко, спутав формульный подход к определению стоимости угля с ручным регулированием». Портников подчеркивает: «Наши политики не привыкли думать, вникать, читать – намного проще навесить ярлыки и громко кричать: «Зрада!».
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