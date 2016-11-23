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Розенко рассказал, кому повысят минимальную зарплату

Розенко рассказал, кому повысят минимальную зарплату
По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, анонсированное Кабмином с 1 января 2017 года повышение размера минимальной зарплаты будет касаться всех, и все работники будут получать минимум 3200 гривен. Как передает replyua.net, соответствующее заявление Розенко озвучил в интервью одному из телеканалов Украины.

Чиновник подчеркнул, что заработная плата станет большей у всех. Более того, предусмотрено повышение тарифного разряда почти на 300 гривен. Это означает, что с 1 января тарифный разряд составит 1600 гривен, и доход всех работников будет не меньше 3200 гривен, добавил Павел Розенко. По его словам, в связи с тем, что повысится первый тарифный разряд, предполагается индексация и высших разрядов. Таким образом, процесс повышения заработной платы буде затронет всю сеть тарифной сетки.

Не так давно глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что при расчете новой минимальной зарплаты, которая вскоре будет составлять 3200 гривен, принимался во внимание фактический прожиточный минимум, с основой на закон об оплате труда.
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