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Бутусов: еще одна печальная статистика для Украины

Бутусов: еще одна печальная статистика для Украины
Редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке комментирует новые результаты социологического исследования в Украине, информирует replyua.net. Бутусов обнародовал свежие данные Центра Разумкова, из которых следует, что украинские избиратели в случае президентских выборов проголосовали бы за Юлию Тимошенко – 21 процент.

За Петра Порошенко свои голоса отдали бы 18 процентов избирателей, а вот на третьем месте с 11 процентами идет Вадим Рабинович. «Вадим Рабинович, лидер партии «За життя», впервые попал в такой рейтинг, и сразу же оказался на третьем месте. Он сумел обогнать Саакашвили, Садового и Ляшко, продемонстрировав даже больший рост рейтинга, нежели Порошенко и Тимошенко», пишет Бутусов. По его словам, такую нелепицу сложно объяснить, ведь Рабинович стал пользоваться «популярностью» только в августе этого года.

В 2014 году, отмечает редактор, он баллотировался в президенты, но тогда набрал только 2,5 процентов голосов. По мнению Бутусова, социологам придется объяснить, какой методикой исследования они пользовались, если им дорога собственная репутация.
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