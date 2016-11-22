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Альтернативы Кучме в переговорах по Донбассу нет – АП

Альтернативы Кучме в переговорах по Донбассу нет – АП
По утверждению заместителя главы АП Украины Константина Елисеева, в настоящее время альтернативы Леониду Кучме в качестве главы украинской делегации на переговорах в Минске нет. Как передает replyua.net, так чиновник прокомментировал вопрос журналиста РБК относительно недавнего заявления экс-президента Украины, что он хочет прекратить свое участие в переговорах относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Елисеев считает, что Кучма сделал свое заявление на эмоциях, и его слова были вырваны из контекста. «Вполне вероятно, что он хотел доказать, что не намерен держаться за должность», - сказал заместитель руководителя АП, добавив, что Леонид Кучма подвергается большому давлению со стороны Кремля.

«Наличие у него большого опыта, авторитета и взвешенности дает нам возможность на достойном уровне продолжать отстаивать интересы украинской стороны в ходе непростых переговоров в Минске, сохранять твердость позиции и не поддаваться на нескрываемые провокации»,- отметил Константин Елисеев.

Не так давно сам Кучма в интервью СМИ заявил, что давно обращался в президентскую администрацию с просьбой заменить его, но пока никакой реакции не последовало.
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