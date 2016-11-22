Стратегія по Криму буде готова тільки в 2017 році



Міністерство інформаційної політики готується до презентації комунікаційну стратегію стосовно забезпечення інформацією жителів окупованого Криму в 2017 році. Про це сьогодні, 22-го листопада, заявила заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар під час презентації результатів дослідження під назвою «



«Я дуже сподіваюся, що ми будемо звертати до цієї комунікаційної стратегії, яку ми хочемо презентувати вже у наступному 2017-му році. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми не встигаємо з цим проектом», - каже Джеппар. В той самий час вона відзначила, що міністерство планує розробляти таку стратегію, щоб з нею можна було працювати як і з зарубіжною аудиторією, так і з українською. Як повідомлялося раніше, під час одного з засідань Кабінет міністрів України постановив виділяти гроші з державного бюджету на підтримку роботи кримського телевізійного каналу ATR для того, щоб відновити український мовник в окупованому Російською Федерацією Криму. Раніше даний телеканал скаржився на відсутність фінансування від української влади.

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Горячая тема: Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда Міністерство інформаційної політики готується до презентації комунікаційну стратегію стосовно забезпечення інформацією жителів окупованого Криму в 2017 році. Про це сьогодні, 22-го листопада, заявила заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар під час презентації результатів дослідження під назвою « Крим після анексії. Державна політика, рішення, виклики та вчинки. Біла книга» в Києві, пише українське агентство «Інтерфакс», передає replyua.net «Я дуже сподіваюся, що ми будемо звертати до цієї комунікаційної стратегії, яку ми хочемо презентувати вже у наступному 2017-му році. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми не встигаємо з цим проектом», - каже Джеппар. В той самий час вона відзначила, що міністерство планує розробляти таку стратегію, щоб з нею можна було працювати як і з зарубіжною аудиторією, так і з українською. Як повідомлялося раніше, під час одного з засідань Кабінет міністрів України постановив виділяти гроші з державного бюджету на підтримку роботи кримського телевізійного каналу ATR для того, щоб відновити український мовник в окупованому Російською Федерацією Криму. Раніше даний телеканал скаржився на відсутність фінансування від української влади.