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Експерт: ми програли цей раунд, але не з нульовим рахунком

Експерт: ми програли цей раунд, але не з нульовим рахунком
Експерт-політолог Валерій Пекар розповів в інтерв’ю виданню «Новое Время» про результати трьох років української Революції Гідності і про перспективи нашої держави, - про це інформує replyua.net.

Так, експерт наголошує, що доволі часто у нашому суспільстві можна почути, що «нічого не вийшло». Тим не менш, ця думка помилкова: якщо ми і програли цей раунд, то не з нульовим рахунком. Пекар перелічив ті реформи, які він вважає безумовним досягненням: прозора система державних закупівель, відкриття реєстрів, створення НАБУ та запуск Патрульної поліції, оприлюднення електронних декларацій, децентралізація фінансів, модернізація та переозброєння армії, започаткування реформи судоустрою та зміни на ринку газу – всі ці явища дозволяють говорити, що у суспільстві відбулись незворотні зміни. Але основним показником є те, що українці самі зацікавились у своєму майбутньому. Якщо раніше контроль влади був прерогативою купки громадських активістів, то зараз до цього долучаються мільйони осіб.

Політолог зауважує, що наші співгромадяни мають назавжди розпрощатись з ілюзією, що «зло» можна перемогти раз і назавжди. Насправді, побудова ефективної і розвиненої держави потребує щоденної та клопіткої праці – лише у такому разі можна розраховувати на результат. І основна відмінність 2014 року від 2005 це те, що після революційних подій ми не розійшлись по своїх справах, а це - запорука остаточної перемоги.
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