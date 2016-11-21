Експерт: Крим може повернутись під контроль України при Трампі

Експерт Центру регіональних досліджень Давид Шахназарян вважає, що обрання президентом Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може мати несподівані наслідки для України, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».
На думку Шахназаряна, незважаючи на проросійську риторику під час передвиборної кампанії, часи президентства Трампа можуть стати доволі сприятливими для України. Наприклад, не виключено, що у цей період окупований Кримський півострів повернеться під контроль нашої держави. Експерт наголошує, що якими б не були погляди новообраного президента, одна людина не в змозі розвернути зовнішню політику Сполучених Штатів на сто вісімдесят градусів. Механізм стримувань і противаг працює таким чином, що будь-які дії Трампа, що суперечать міжнародним зобов’язанням США, можуть спричинити його імпічмент, і він це розуміє.
Більше того, можна у режимі реального часу спостерігати як змінюється риторика новообраного господаря Білого Дому. Можливо, на це чинять вплив ті, кого він збирається призначати у свою аміністрацію – Мітт Ромні, Руді Джуліані, Майкл Помпео та Джеймс Маттіс мають славу «яструбів» та ніколи не ставились до Росії схвально.
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