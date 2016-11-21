Портніков: без встановлення режиму військового табору ми програємо

Журналіст Віталій Портніков розповів яких заходів свого часу вживала для самозбереження розірвана війною Хорватія і чого наше суспільство могло б у неї навчитись, - про це replyua.net інформує з посиланням на NewsRu.ua.
Журналіст наголошує, що свого часу Хорватія зіткнулась із проблемами ще більшими, ніж їх зараз переживає Україна. Так, відразу після здобуття державою незалежності на неї напала союзна держава, хорватська армія була не те що зруйнована - її навіть ще не встигли створити. У результаті агресії було окуповану значну частину території держави, сотні і навіть тисячі людей стали переселенцями. Як і у нашому випадку, хорватських сепаратистів підтримувала Москва, а Захід тиснув на Загреб, вимагаючи швидких рішень.
Чим тоді зайнялись хорвати? Побудовою сильної та єдиної держави. Вони розбудовували армію, чекаючи слушного моменту, коли у Белграді будуть заклопотані власними справами. Вони створювали із залученням переселенців альтернативні органи місцевої влади, які після деокупації замістили сепаратистські «уряди». Будь-які спроби антидержавної пропаганди різко присікались, видання і телевізійні канали за підтримку сепаратистів отримували абсолютно неможливі умови роботи, політики за спроби розхитати ситуацію в державі назавжди покидали політичну арену. Так, першого президента Хорватії нещадно критикували, проте зараз імена критиків канули в Лету, натомість держава успішно інтегрувалась у європейський простір. Хорвати прожили роки у режимі військового табору. У нас багато хто цього режиму боїться, тим не менш, без нього успіху ми не досягнемо, - зауважує журналіст.
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