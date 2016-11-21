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Муждабаев прокомментировал увольнение Марушевской

Муждабаев прокомментировал увольнение Марушевской
Украинский журналист Айдер Муждабаев пишет на своей странице в Facebook о том, что нужно знать украинцам, критикующим Михаила Саакашвили и его команду. «Никто в Одессе до конца не верил, что на таможне больше не берут взяток», - пишет он.

Муждабаев заявляет, что предприниматель из Одессы поделился с ним своими впечатлениями по поводу работы таможенных органов в Одесской области до увольнения Юлии Марушевской. Блогер пишет: «Он рассказал про Марушевскую. Говорил, что до конца не верил, что на Одесской таможне больше не берут взяток. Думал, хоть на какой-нибудь «благотворительный взнос» в какой-нибудь фонд из команды Саакашвили ему намекнут. Но ни взяток, ни намеков не было: просто принимали документы и все делали по закону. Так с ним поступили впервые».

Муждабаев сообщает, что этот одессит уверен – после увольнения Марушевской все будет как раньше. Журналист пишет: «Предприниматель уверен, что теперь вернутся «серые дядечки» и снова начнут «каждый контейнер обилечивать». Что будет делать он сам? Поддерживать Саакашвили».
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