Клімкін розповів про альтернативи Мінська-2

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Очільник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін в інтерв’ю одному з телевізійних каналів розповів які саме заходи можуть замінити реалізацію Мінських домовленостей, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Цензор.нет».Так, пояснюючи, які саме цілі переслідував президент Петро Порошенко, підписуючи так звані Мінськ-1 та Мінськ-2, Клімкін наголосив, що ці домовленості були покликані, у першу чергу, припинити активні бойові дії на Донбасі. Відтак, сторони мали розвести озброєння, а російські військові покинути територію нашої держави. Зараз можна сказати, що реалізація Мінська-2 практично зупинилась на першому пункті. Тим не менш, альтернативою цим домовленостям є подальша дестабілізація України Кремлем і заморожування збройного конфлікту на Донбасі.За словами дипломата, Україна, спільно з міжнародними партнерами, намагається примусити Кремль виконати хоча б початкові пункти. Тим не менш, навіть за умов фактичного нагнітання Росією напруженості в регіоні та ігнорування Мінська-2, підпис Путіна на цих домовленостях дає підстави Сполученим Штатам Америки та Європейському Союзу накладати санкції на Російську Федерацію.