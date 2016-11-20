Блогер розповів чому не варто сліпо довіряти МВФ

Блогер Карл Волох на своїй сторінці в Фейсбук прокоментував останні заяви речників Міжнародного валютного фонду і пояснив, чому не варто сліпо слухатись рекомендацій, які дають міжнародні бюрократи, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер наголошує, що, незважаючи на ту інформацію, яку широко поширили українські ЗМІ, основною вимогою МВФ є не «покарання всіх корупціонерів», а прийняття збалансованого бюджету, що практично неможливо за постійного тиску популістів. Крім того, варто пам’ятати, що переважна більшість тих, хто засуджує розміри статків українських політиків та держслужбовців, не цікавляться джерелами походження цих коштів. Відбувається підміна понять – складається враження, що карати треба тих, у кого в декларації значні акиви, а не тих, хто не може пояснити походження цих коштів.
І ще одна характерна ознака заяви МВФ – як позитив члени місії підкреслюють успіхи у царині боротьби з корупцією, зокрема, створення НАБУ. Успіхи у боротьбі з корупцією дійсно є – кількість затриманих за хабарі зростає з кожним місяцем. Але варто пам’ятати, що переважна більшість таких затримань здійснюється ГПУ, СБУ та Національною поліцією. Тим не менш, приписати їх успіхи собі міжнародні чиновники не можуть, а НАБУ результатів роботи не демонструє. Тому в МВФ хвалять Україну просто за факт створення цього органу. Маємо ще один доказ на користь того, що не завжди бюрократія, навіть міжнародна, є об’єктивною і дає правильні рекомендації, - наголосив блогер.
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