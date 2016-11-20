Блогер розповів, що відбулось приємного останнім часом в Україні

Блогер під псевдонімом Mason Lemberg на своїй сторінці в Фейсбук поділився враженнями від останніх трендів у соціальній мережі і розповів, на які приємні висновки його наводить спостереження за українським суспільством, - про це інформує replyua.net.
Так, нещодавно у мережі розгорівся черговий скандал – волонтер Юрій Касьянов напередодні річниці Революції Гідності оприлюднив допис, у якому порівнював діючу владу з режимом Януковича, наголошуючи, що останній був не таким вже й поганим. Користувачі мережі були обурені такою заявою і розкритикували його. Підсумувавши свої спостереження, блогер дійшов трьох основних висновків. По-перше, в Україні частина суспільства остаточно перейшла на сторону Кремля і готова руйнувати свою державу на догоду Путіну. По-друге, інша частина суспільства живе у реальності, вигаданій для неї російськими спецслужбами – там існує «злочинний режим», який нічого не робить на користь «народу», а лише «краде». При цьому ні конкретних доказів – хто і що краде, ні конструктивних шляхів боротьби з такою ситуацією ці люди зазвичай навести не можуть.
Але, є і приємний аспект – в Україні починає викристалізовуватись активна спільнота громадян, яка не сприймає на віру «казочки», незалежно від того, хто їх розповідає – відомий волонтер, підставний антикорупціонер чи зірка першої величини. Відтепер, є ті, хто мислить критично, вимагає доказів і позитивного плану дій – і це не може не тішити, - підсумовує блогер.
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