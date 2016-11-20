Манн: гастролер «руханул» в Украине

На своей странице в Фейсбуке израильский эксперт Соломон Манн пишет о том, что Михаил Саакашвили объявил о создании новой политической партии в Украине, передает replyua.net.
По словам Манна, судя по всему, Саакашвили «руханул», создав «Рух новых сил». «Неясно, в чем новизна «новых» сил, неясно, в чем новизна самого Саакашвили. Но понятно одно - гастролер надеется захватить власть, поэтому будет требовать досрочных выборов. Этот человек в Украине третий год, но уже успел стать самым провальным губернатором, что ему еще нужно?» удивляется эксперт. Также Манн отмечает, что грузинский гастролер воспользовался периодом смены власти в США, и, поскольку новые векторы Америки еще не определены, Саакашвили теперь будет вклиниваться к Трампу, доказывать свои реформы, которые в Одессе он провалил.
«Понятно, что Саакашвили наплевать на украинцев. Он играет судьбой Украины, хотя еще недавно обещал поехать в Грузию. И у украинцев теперь два выбора», считает Манн. По его словам, можно выбрать существующую власть, которая с горем пополам потянет экономику вверх, а можно выбрать гастролера, который погрузит Украину на дно, из которого она не выберется в ближайшие десятилетия.
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