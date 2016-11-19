Олешко: Ляшко мочит Тимошенко – он припомнил Юле все

Мирослав Олешко пишет на своей странице в Фейсбуке о том, что вчера вечером Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, по телевизору мочил Юлию Тимошенко, лидера Батькивщины, сообщает replyua.net. По словам блогера, Ляшко в выражениях не стеснялся и говорил, что Тимошенко «Московская гнида», называл ее «су.кой» и грозил ее прикончить.
Ляшко вспомнил Тимошенко абсолютно все, отметил блогер. Он упомянул о том, что Тимошенко обещала кресло премьера Таруте, хотя еще раньше это кресло было обещано Левочкину. «Лидер радикалов вспомнил о газовом контракте, о ширке, а также и о том, что Тимошенко, как оказалось, работала на Кремль с далеких девяностых годов. Нужно отметить, что в те времена Ляшко был соратником Юлии, поэтому наверняка он может рассказать о ней много интересного», подчеркивает блогер.
Также Олешко добавляет, что Ляшко даже потребовал против Юлии Владимировны открыть уголовное производство. От себя отметим, что такие грозные заявления лидер Радикальной партии озвучил в эфире телеканала 112 Украина в прямом эфире.
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