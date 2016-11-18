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Кабмін затвердив план заходів для вшанування Революції Гідності

Кабмін затвердив план заходів для вшанування Революції Гідності
Двадцять першого листопада Україна відзначає День гідності та свободи – пам’ятна дата, приурочена до річниці початку протестів, які потім переросли у «Євромайдан», - про це replyua.net інформує, послуговуючись матеріалами видання «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, вісімнадцятого листопада 2016 року, Кабінет Міністрів України оприлюднив затверджений ним план заходів, яким будуть вшановувати третю річницю початку Революції Гідності. Він включає в себе низку подій, що відбуватимуться у листопаді-грудні поточного року. Зокрема, передбачено проведення меморіальних, урочистих та культурних заходів, у яких мають брати участь державні та політичні діячі, представники місцевої влади та безпосередні учасники протестів та Антитерористичної операції.

План передбачає також проведення наукових заходів – круглих столів, форумів, організацію дискусійних майданчиків тощо, учасники яких будуть обговорювати революційні події листопада 2013 – лютого 2014 років. У пам’ятних місцях Революції Гідності будуть розміщені інформаційно-навігаційні стенди. Нагадаємо, День гідності та свободи відзначається щороку двадцять першого листопада. Урочиста дата приурочена до річниці початку протестів проти відмови тодішньої української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС на Майдані Незалежності в Києві та у низці інших міст.
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