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Стало відомо коли Порошенко зустрінеться із Трампом

Стало відомо коли Порошенко зустрінеться із Трампом
Очільник дипломатичного представництва України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий розповів коли саме відбудеться зустріч президента Петра Порошенка з новообраним господарем Білого Дому Дональдом Трампом, - про це інформує replyua.net, послуговуючись матеріалами «Радіо Свобода».

Так, Чалий зауважив, що зовнішньополітичне відомство України доручило йому організувати офіційний візит глави держави до Вашингтону якнайскоріше після урочистого вступу Трампа на посаду (нагадаємо, інавгурація відбудеться двадцятого січня 2017 року – ред.). Відтак, Порошенко має відвідати американську столицю вже в лютому. На думку посла, завдання, яке він отримав від Міністерства, доволі таки амбітне, але нереальним його назвати не можна, і він докладе всіх зусиль для досягнення успіху.

Нагадаємо, двома днями раніше речники президента оприлюднили повідомлення про першу розмову Порошенка з Трампом. В ході спілкування глава української держави привітав Трампа з перемогою на виборах і запросив відвідати Україну у будь-який зручний для нього час. Крім того, сторони домовились провести особисту зустріч після того, як відбудеться офіційний вступ Трапма на посаду.
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