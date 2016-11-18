Невдалий бліцкриг Юлії Тимошенко

Тиждень, який минає, став одним з найнапруженіших для лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Напевно в ці дні Тимошенко пережила цілий спектр зміни настроїв та сподівань, втрату ілюзій та присмак поразки. А слова Олега Ляшка про «нафталінову московську зозулю» додали їй ще більше приводів для смутку і прихованої образи. Хоча Юлія Тимошенко і не була в епіцентрі подій безпосередньо, не брала участь в пікетуванні НБУ та органів влади, не роздавала гроші мітингувальникам персонально і навіть не виступала з трибуни парламенту, більшість політиків не сумнівається, що саме вона є одним із організаторів розхитування політичної ситуації в країні.
Судячи з інформації, яка надходить з різних джерел, Юлія Володимирівна обрала листопад цього року як місяць, вдалий для спроби взяти реванш за поразку на виборах. Місяць було обрано справді вдало. Українці почали отримувати перші платіжки за комунальні послуги, в яких сповна відчули суть цінової політики уряду. Враження від вартості води, газу, опалення були не самі приємні. А тут ще й гривня почала повзти вниз. Знову з’явилася інфляція. Те, що ВВП у третьому кварталі виріс на 1,8%, майже ніхто на собі не відчув. Адже перед цим він впав на 20% за останні два роки. Зрушень в боротьбі з корупцією теж не помітно. 70% українців незадоволені станом боротьби з нею. Суспільство стомилося чекати від влади реальних реформ і реальних зрушень. У державі поширюються настрої невдоволення. Наближається річниця початку Майдану. І це лише стимулює громадську активність. Та й перемога Трампа на виборах президента США засвідчила про вразливість української зовнішньої політики. В народу накопичився протестний потенціал. І саме цим прагнула скористатися Юлія Тимошенко.
Лідер «Батьківщини», безперечно, досвідчений гравець. Вона пройшла хорошу школу політичних інтриг і знає, як обіграти того чи іншого політика. Володіє Тимошенко і мистецтвом впливу на маси та маніпуляції суспільною свідомістю. Також леді Ю не соромиться йти на таємні домовленості навіть з тими, кого публічно критикує і від кого відхрещується. Історії вже відомі її спроби розписати країну з Партією регіонів на двох. Так само як і схильність до дружелюбних зв’язків з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Юлія Тимошенко ніколи не мала твердої позиції і поглядів на стосунки з Росією. Ще у часи піку своєї політичної кар’єри вона не соромилась застосовувати різні підходи та казати населенню конкретного регіону те, що воно хотіло почути. Так, на Західній Україні Юля Тимошенко була патріотка України. А в Криму виступала за тісну дружбу з Росією. Тому не потрібно дивуватися сьогодні можливості тактичної співпраці Юлії Тимошенко з «Опозиційним блоком» та іншими проросійськими силами. Навпаки, це вписується у стиль діяльності цього політика.
Але бліцкриг Тимошенко на даний момент провалився. На що розраховувала Юлія Володимирівна? Вона думала, що народні маси вийдуть на вулиці і приєднаються до проплачених акцій. Також вона розраховувала, що акції матимуть більш жорсткий характер, і влада зробити помилку чи спробує їх розігнати. А це спровокує відповідь і так роздратованого суспільства. Крім того, Юлія Тимошенко, очевидно, надіялася на те, що до неї приєднаються союзники чи станеться розкол у самій владі. І звісно, вона вела свою гру у Верховній Раді. Але владі на чолі з президентом Петром Порошенком і його найближчим оточенням, вдалося переграти Тимошенко. По-перше, влада показала штучний і переважно проплачений характер демонстрацій. По-друге, участь на пікетах екс-регіоналів та «тітушок» дискредитувала саму суть акцій. По-третє, суспільна думка оцінила їх прохолодно. Крім того, владі вдалося залучити чи приручити Олега Ляшка. Саме Олег Ляшко став тим джокером у кишені Петра Порошенка, який завдав гострого публічного психологічно-політичного удару по Юлії Тимошенко.
Давно напевно лідерці «Батьківщині» не доводилося вислуховувати стільки принизливих звинувачень у свій бік. Так, критикувати і звинувачувати Тимошенко у спробі мало не знищення України кинулися багато хто. Але саме Ляшко дозволив собі, не без благословення Банкової, відверто принизити амбітну Юлію Володимирівну. Він прямо заявив, що Тимошенко – це лисиця, яка одягла вишиванку і працює на Москву. І пообіцяв «прикінчити цю нафталінову зозулю». Атака Ляшка застала Тимошенко зненацька. Вона навіть відмовилася коментувати його твердження і вдала з себе бідного та гнаного всіма політика, який бореться за народ і зазнає переслідувань влади. Цей образ часто допомагав Тимошенко в її політичному житті. Але схоже, що Олег Ляшко не зупиниться і буде виконувати спецзавдання та розвінчувати міф про Тимошенко з усім театральним радикалізмом, на який він здатний. Безумовно, послідовна гостра критика може вдарити по рейтингу леді Ю. Тим більше, темні сторони і скелети у шафі в неї таки існують. Не виключено, що Тимошенко була б набагато зручнішим для Владіміра Путіна партнером в якості президента і прем’єр-міністра України. Та й у щирий патріотизм Тимошенко мало хто вірить. Тому, образ таємного агента Кремля, «лисиці у вишиванці» має шанси прижитися і обвалити рейтинги «Батьківщини».
Що далі? Так, Юлія Тимошенко програла перший раунд. Бліцкриг провалився. Тепер вона змушена відбиватися від атак опонентів. І їй треба поспішати. Але лідерка «Батьківщини» переживала і гірші часи. Їй не привикати до поразок. І звісно вона ще спробує взяти реванш. Можливо, зробить це навіть наступного тижня. Саме на нього припадає річниця початку двох Майданів новітньої української історії. Не виключено, що тоді і варто чекати нові акції протесту. І вони можуть видатися більш успішними. А якщо не вийде і на цей раз, то Юлія Тимошенко ще має час. Вона може чекати на промахи і готова завдати удару у відповідь. Суспільні настрої теж зараз не на руку влади. І Юлія Володимирівна чудово вміє спекулювати на них. Спекулювати, щоб прийти до влади знову.
Святослав Ворон для replyua.net
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